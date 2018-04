Rachel Weisz, enceinte à 48 ans : "Daniel Craig et moi sommes très heureux"

Admiratrice des power couples, ceux qui ont fait de leur couple une marque à Hollywood, elle explique que "Daniel et [elle] sont vraiment semblables". "On ne sait littéralement pas faire ça. On est vraiment nuls pour parler de nos vies privées", dit-elle. Elle glisse pourtant que son homme lui cuisine souvent des ragoûts de poulet avec du riz et qu'elle "adore être Madame Craig" et que c'est le nom inscrit sur son chéquier et son passeport. Le quotidien de Monsieur et Madame tout le monde en somme, loin des fastes de la célébrité.