James Hetfield retourne en désintox, Metallica annule ses prochains concerts

RECHUTE – Chanteur et guitariste de Metallica, James Hetfield, 56 ans, vient d’entrer en cure de désintoxication, contraignant le groupe américain à annuler sa prochaine tournée en Nouvelle-Zélande et Australie. Des problèmes de santé similaires à ceux qu’il a traversés au début des années 2000.

C’est par un message sobre, posté tôt ce samedi sur les réseaux sociaux, que le groupe américain a annoncé être contraint d’annuler sa prochaine tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un texte signé par le batteur Lars Ulrich, le guitariste et Kirk Hammet et le bassiste robert Trujillo qui révèlent que la santé du chanteur et guitariste James Hetfield est à l’origine de ce désistement inattendu. "Comme la plupart d’entre vous le savent probablement, notre frère James a des problèmes d’addiction contre lesquels il se bat depuis de nombreuses années. Il a dû, malheureusement, reprendre un programme de soins afin de se rétablir", écrivent les musiciens qui promettent de reprogrammer les dates en question dès que possible. Sans certitude, pour le moment.

La nouvelle de la rechute de James Hetfield, 56 ans, est un choc pour les fans de l’un des groupes les plus populaires de l’histoire du metal. En 2001, durant l’enregistrement de l’album "St. Anger", le musicien avait subitement quitté ses partenaires pour entrer dans une clinique de désintoxication. Une période trouble relatée dans le documentaire "Some Kind of Monster", sorti trois ans plus tard. Ses problèmes de dépendance, James Hetfield les a abordés à plusieurs reprises au fil des années. En 2016, dans l’émission de radio de l’animateur Joe Rogan, il expliquait que "ce qui m’a fait le plus peur, c’est l’idée de perdre ma famille". Marié à Francesca depuis 1997, le chanteur et guitariste est père de trois enfants, Cali Tee, 21 ans, Castor Virgil, 19 ans, et Marcella Francesca, 17 ans.

Après la première cure de désintoxication de son leader, Metallica est revenu plus fort que jamais, notamment sur scène ou la formation enchaîne régulièrement les tournées mondiales sold-out. Depuis le début des années 1980, James Hetfield et ses partenaires ont vendu plus de 125 millions d’albums et décroché 9 Grammy Awards. Leur dernier opus, "Hardwired… to Self-Destruct", est sorti en 2016.

Jérôme Vermelin