James Van Der Beek ("Dawson") annonce en direct dans "Danse avec les stars" qu'il va être père pour la 6e fois

BABY BOOM - Ses fans sur Instagram suivent avec délectation sa vie de famille très mouvementée. L'acteur américain et son épouse Kimberly s'apprêtent à agrandir leur tribu dans les prochains mois et ont choisi le concours de danse de ABC pour partager avec le public leur première échographie.

Le couple a même invité les caméras du concours de danse de ABC à la première échographie, alors qu'ils avaient auparavant été confrontés à plusieurs fausses couches. "Kimberly et moi avons vécu trois de ces premiers rendez-vous où nous n'avons découvert aucun battement de cœur, ni aucun bébé, et elle voulait partager ce moment", a expliqué la star de la série "Dawson" sur Instagram.

Il ne pensait pas participer à l'émission il y a encore quelques semaines. Il s'imaginait encore moins l'utiliser pour rendre publique une nouvelle toute personnelle. James Van Der Beek a profité du quatrième prime de "Dancing with the stars", la version américaine de "Danse avec les stars", lundi 7 octobre pour annoncer que son épouse Kimberly était enceinte de leur sixième enfant.

"Les fausses couches sont quelque chose dont les gens parlent peu et qu'on traverse souvent en secret. Mais il n'y a aucune honte autour de ça, ou autour du fait de prendre du temps pour soi et de l'espace pour faire son deuil", écrit le comédien de 42 ans. "Nous avons décidé de nous exposer - sans savoir ce que nous allions trouver - pour défaire tous les stigmates insensés qui entourent cette expérience et pour encourager les gens qui vivent peut-être ça à s'ouvrir à l'amour et au soutien de leurs amis et famille au moment où ils en ont le plus besoin", poursuit-il.