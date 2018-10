Jamie Dornan, le héros de "50 nuances de Grey", va être papa pour la troisième fois

Jamie Dornan et sa femme Amelia se sont mariés en 2013 lors d'une cérémonie discrète dans le Somerset. Sept mois plus tard, ils accueillent leur première fille Dulcie, âgée aujourd'hui de 4 ans, suivie de Elva, née en avril 2016. "Nous avons deux petites filles maintenant, c'est assez fou", déclarait l'acteur en 2016 dans l'émission américaine "Live! With Kelly and Ryan". "C’est un gros ajustement, c’est bien plus dur et vous avez moins de temps pour vous, mais les êtres humains sont très doués pour l’adaptation", expliquait le héros de "The Fall", qui ne cachait pas son envie d'avoir un petit garçon à l'époque.