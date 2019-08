Jane Fonda pleure la mort de son frère Peter, star du film "Easy Rider" : "Il est parti en riant"

Après ses débuts à Broadway en 1961 et à la télévision l'année suivante, Peter Fonda avait plus de 116 apparitions sur les écrans - petits et grands - à son actif. Il avait décroché un Golden Globe et une nomination aux Oscars en 1998 pour "L'Or de la vie" de Victor Nuñez. Son dernier film, "The Last Full Measure", avec Samuel L. Jackson, Morgan Freeman et Laurence Fishburne, doit sortir fin octobre aux Etats-Unis. Il était attendu le 20 septembre à New York pour une projection spéciale du film "Easy Rider" à l'occasion du 50e anniversaire de sa sortie en salles. Des musiciens devaient notamment interpréter en live la célèbre bande-son rock, dont l'inoubliable "Born to Be Wild" du groupe Steppenwolf.