Jason Momoa menace de retarder le tournage d'"Aquaman 2" pour préserver une montagne sacrée à Hawaï

Avant lui, c'est Dwayne Johnson qui s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux Hawaïens mobilisés. "Le problème est bien plus grand que la construction d'un télescope de 30 mètres sur le Mauna. Il s'agit d'humanité et de compassion (...). Je serai toujours un fervent défenseur de l'avancée des sciences et de la technologie, mais jamais en faveur du sacrifice des êtres humains dont les cœurs sont blessés par une mauvaise administration et une rupture de confiance", a-t-il assuré sur Instagram, publiant une vidéo de son passage sur l'île où il a tourné les deux "Jumanji" et "Hobbs and Shaw".