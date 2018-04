Javier Bardem prend la défense de Woody Allen, "choqué" par le traitement réservé au cinéaste

Dans une tribune dans le Los Angeles Times parue en décembre dernier, Dylan Farrow accusait plusieurs acteurs d'avoir gardé le silence sur le réalisateur malgré le mouvement #metoo.





Suite à ladite tribune, plusieurs célébrités avouaient leur regret d'avoir tourné pour Woody Allen comme Ellen Page (To Rome With Love) ou encore Natalie Portman (Tout le monde dit I love you). Dernièrement, Rebecca Hall et Timothée Chalamet, au casting du prochain long métrage du cinéaste A rainy day in New York, ont reversé leur salaire au fond Time's Up.