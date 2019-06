Jay-Z devient le premier milliardaire du rap

L'ensemble de la production musicale de Jay-Z vaut 75 millions de dollars tandis que son service de streaming Tidal est valorisé à 100 millions de dollars. Mais la fortune de l'époux de Beyoncé va au-delà de la musique. Le rappeur américain détient ainsi des parts dans la maison de champagne Armand de Brignac et possède son propre cognac (D'Ussé), pour des valeurs respectives de 220 et 100 millions de dollars. Beyoncé et Jay-Z n'ont pas manqué d'investir également dans l'immobilier. Les deux époux possèdent ainsi une "penthouse" dans le quartier de Tribeca, au coeur de Manhattan, des propriétés dans la banlieue de New York et dans le quartier de Bel Air à Los Angeles. Au total, le patrimoine immobilier de Jay-Z s'élèverait au total à 50 millions de dollars.





Vendeur de drogue dans sa jeunesse, Jay-Z est désormais respecté dans le milieux des affaires et peut se vanter de faire partie du cercle privé des plus grands, comme un certain Barack Obama.