"Je contrôle mon propre corps" : Alyssa Milano révèle avoir avorté deux fois dans sa jeunesse

ÉMOTION - Fervente défenseuse du droit des femmes à disposer de leur corps, l'actrice américaine Alyssa Milano, 46 ans, raconte dans son podcast "Sorry Not Sorry" être tombée enceinte deux fois en 1993 alors qu'elle prenait la pilule. "C'était mon choix et c'était absolument le bon pour moi", martèle-t-elle à propos de ses IVG.