"Je déplore l’exploitation de tout être humain" : le prince Andrew embarrassé par ses liens avec Jeffrey Epstein

Après un premier communiqué de Buckingham Palace, en début de semaine, le prince Andrew a choisi de s’exprimer ce samedi, à la première personne, désireux de "clarifier les faits pour éviter de nouvelles spéculations". "À aucun moment pendant le temps limité que j'ai passé avec lui, je n'ai vu, été le témoin ou soupçonné aucun comportement du genre qui a par la suite conduit à son arrestation et à sa condamnation", écrit-il.





Le plus jeune fils de la reine explique avoir rencontré Jeffrey Epstein en 1999 et l'avoir vu par la suite de "manière irrégulière et probablement pas plus d'une fois ou deux par an", indiquant également avoir séjourné dans "plusieurs de ses résidences", sans donner plus de précisions sur leur localité. Là encore, la presse britannique est là pour lui rafraîchir la mémoire.





"The Sun" a ainsi déterré des cliché des deux hommes en décembre 2000 sur le domaine de Sandringham, dans le Norflolk, en Angleterre. En compagnie de Ghislaine Maxwell, la petite amie du milliardaire, on peut les voir participer à une partie de chasse, durant les fêtes de Noël. L'année précédente, le prince Andrew aurait également accueilli Jeffrey Epstein au château de Balmoral, en compagnie d'une mannequin d'une vingtaine d'années