"Je devais partager cette histoire" : Chrissy Teigen revient sur la mort de son bébé Jack

"J'étais alitée depuis plus d'un mois, juste pour aider le petit gars à arriver à 28 semaines, une zone 'plus sûre' pour le fœtus. Mes docteurs m'ont diagnostiqué une rupture partielle du placenta. J'ai toujours eu des problèmes de placenta", débute Chrissy Teigen qui revient sur les causes de la disparition du bébé qu'elle attendait. "Mes saignements étaient de plus en plus importants. Le fluide autour de Jack avait beaucoup baissé, il flottait à peine. Par moments, j'étais sûre que le niveau était tellement bas que je sentais ses bras et ses jambes à l'extérieur de mon ventre", détaille-t-elle.

"Après deux nuits à l'hôpital, le docteur m'a dit ce que je savais déjà, il était temps de dire au revoir. [Le bébé] n'aurait pas survécu, et moi non plus si ça avait duré plus longtemps. On a essayé la transfusion de plusieurs poches de sang, et chacune d'elle ressortait comme si nous n'avions rien fait", se souvient la maman de Luna, 4 ans et Miles, 2 ans.

"Un soir, tard, on m'a dit qu'on abandonnerait le lendemain matin. J'ai un peu pleuré au début, puis j'ai eu des convulsions avec de la morve et des larmes, ma respiration n'arrivant même pas à rattraper ma profonde tristesse... On m'a placé un masque à oxygène sur le nez et la bouche, et c'était la première photo que vous avez vue", poursuit la mannequin âgée de 34 ans.