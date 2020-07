"Je l’aimais et je ne voulais pas perdre ça" : Amber Heard explique avoir épousé Johnny Depp malgré les violences

Dans un article paru en 2018, "The Sun" décrivait la star de "Pirates de Caraïbes", aujourd’hui âgée de 57 ans, comme un "batteur de femmes", s’appuyant sur 14 incidents décrits par Amber Heard et qui se seraient déroulés jusqu'à leur séparation en 2016, après à peine 18 mois de mariage. Des faits que l’interprète de Jack Sparrow a toujours nié.

Suite et (presque) fin du procès en diffamation intenté par Johnny Depp au tabloïd "The Sun". Au troisième jour de son audition devant la Haute Cour de Londres, ce jeudi, son ex-épouse l’actrice américaine Amber Heard, 34 ans, a décrit la manière dont, selon elle, la dépendance à la drogue et à l’alcool de son compagnon avec détruit leur relation.

"Il est fou maman. Violent et cinglé. J’ai le cœur brisé que ce soit la personne que j’aime", continue-t-elle dans un deuxième message. Puis dans un troisième : "J’ai l’impression d’être à bord d’un train à grande vitesse sur le point d’exploser, mais je ne veux pas sauter et laisser mon amour derrière moi. Alors je reste dans le train même si je sais qu’il va exploser."

Devant la Haute Cour de Londres, Sasha Wass a lu plusieurs SMS envoyés par Amber Heard à Paige, sa mère, les 22 et 23 mars 2013. Dans le premier, elle explique que Johnny Depp l’a frappé à la tête et que son sang s’est retrouvé sur un mur de leur appartement, suite à une dispute au sujet d’un tableau de Tasya van Ree, l’ex-compagne de la comédienne qui n’a jamais rien caché de sa bisexualité. "C’est terrible maman, je ne sais pas quoi faire", écrit-elle.

"Nous sommes tous tombés amoureux de Johnny et il était comme un frère pour moi. Je ne voulais pas croire que cette personne que j’aimais faisait du mal à une autre personne que j’aimais", écrit-elle. "Plus tard, lorsqu’elle s’en est ouverte à moi, elle s’est excusée de ne pas avoir été honnête et elle m’a expliquée vouloir le protéger. J’ai essayé d’intervenir, de lui dire de le quitter. Lorsqu’elle m’a appelée pour me dire qu’ils s’étaient fiancés en septembre 2013, j’en ai été malade."

Malgré la mise en garde de sa sœur, Amber Heard épousera finalement Johnny Depp le 3 février 2015, lors d’une cérémonie privée en Californie. 18 mois plus tard, elle demandera le divorce, suite à un nouvel incident. Il sera prononcé en janvier 2017, l’acteur lui octroyant la somme de 7 millions de dollars, qu’elle reversera aussitôt à plusieurs associations.