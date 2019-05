"Je l’aimais" : l'hommage d'Harrison Ford à son ami Peter Mayhew, l'inoubliable Chewbacca de "Star Wars"

Entre Han Solo et Chewbacca, c’était plus fort que tout. En 1977, les spectateurs de "La Guerre des Etoiles" font la connaissance du contrebandier interprété par Harrison Ford et du célèbre Wookie velu qui l’accompagne dans ses aventures galactiques à bord du Faucon Millenium. Sous la fourrure, le Britannique Peter Mayhew, dont le physique hors norme avait convaincu George Lucas de lui confier ce rôle de "sidekick", dont le grognement caractéristique entrerait bientôt dans la légende de la saga "Star Wars".





Dans un communiqué transmis au Hollywood Reporter, Harrison Ford a réagi ce vendredi à la disparition de son ancien partenaire, mardi dernier à l’âge de 74 ans. "Peter Mayhew était un homme doux et gentil, doté d’une grande dignité et d’une personnalité noble", écrit l’acteur de 76 ans. "Ces aspects de sa personnalité, ajoutés à son intelligence et sa grâce, il les avait apportés à Chewbacca. Nous étions partenaires au cinéma et amis dans la vie depuis 30 ans et je l’aimais (…)".