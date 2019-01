"Je me retire" : l’avocat Benjamin Brafman n’assurera plus la défense d'Harvey Weinstein

Il renonce. Ce mercredi 16 janvier, l'avocat américain Benjamin Brafman a annoncé au "New York Post" qu'il renonçait à défendre Harvey Weinstein. "Je me retire", a-t-il déclaré, confirmant une information révélée en début de semaine par le site "The Daily Beast". L'ancien producteur de cinéma a été inculpé en mai dernier par la justice new-yorkaise pour agression sexuelle sur une femme en 2006, et pour des viols présumés en 2010 et en 2013. Une décision qu’il n’a, pour le moment, pas confirmée.





D’après "The Daily Beast", Benjamin Brafman serait entré dans une colère noire lorsque Harvey Weinstein lui a annoncé, la semaine dernière, son intention de prendre contact avec de nouveaux avocats avant la prochaine audience judiciaire qui doit avoir lieu le 7 mars prochain, en vue d’un procès qui pourrait débuter en mai. Une forme de désaveu insupportable pour celui qui était parvenu ces derniers mois à réduire les chefs d’accusations contre son client.