"Je me suis longtemps cachée derrière mon sourire" : Christine Kelly revient avec émotion sur son passé d'enfant battue

"Je le dis avec des frissons, ce qui me rassure et me conforte le plus, c'est l'avalanche de témoignages d'enfants, de parents, qui me disent : 'Je remets en question les coups que j'ai donnés à mon enfant. Vous m'avez bouleversé, je me demande pourquoi est-ce que j'ai fait ça à mon enfant'. Et je trouve que, au moins, si ça peut aider un enfant, j'aurai gagné quelque chose", a-t-elle poursuivi en sanglotant.





Née le 13 juillet 1969 en Guadeloupe, Christine Kelly n'a pas eu une enfance heureuse. Enfant non désirée d'une enseignante et d'un directeur d'école, elle a grandi au sein d'une famille marquée par les disputes et la malveillance. "Ma mère me frappe. Pour un oui, pour un non. Une assiette mal lavée ou une note insuffisante à l'école. Toujours 25 coups de ceinture. N'importe où sur le corps. Elle me court après dans le jardin, me traîne par les cheveux pour qu'il y ait le compte", révélait la journaliste dans les colonnes de Paris Match l'an dernier. Elle a même confié sur le plateau de "Crimes et Faits Divers" qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours dans sa jeunesse.