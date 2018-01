"Je n’ai jamais agressé ma fille" : Woody Allen se défend et accuse Dylan Farrow d’être manipulée par sa mère

"Ma mère m’a martelé la haine de mon père en l’accusation d’avoir détruit la famille et d’avoir agressé sexuellement ma mère", déclarera-t-il notamment. "Je l’ai détesté pendant des années. Mais maintenant je vois à quel point c’était une façon de se venger et de le faire payer d’être tombé amoureux de Soon-Yi. Woody Allen a épousé cette dernière en 1997, à Venise. Ils ont adopté depuis deux filles, baptisée Bechet et Manzie Tio.





"Ma sœur aimait Woody", expliquait Moses à People. "Elle ne s’est jamais cachée de lui jusqu’au jour où notre mère est parvenu à créer une atmosphère de peur et de haine à son encontre. Le jour en question, nous étions six ou sept dans la maison et aucun d’entre nous, ni mon père, ni ma sœur, ne s’est isolé dans une pièce séparée (…) Je ne sais pas si ma sœur pense réellement ce qu’elle dit ou si elle essaie de faire plaisir à ma mère."