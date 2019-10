"Je n'ai jamais violé une femme de ma vie" : visé par une enquête, Luc Besson dénonce "des mensonges"

DROIT DE RÉPONSE - Alors qu'un juge d'instruction parisien a repris les investigations suite aux accusations portées par la comédienne Sand Van Roy, le réalisateur français dément toute agression dans une interview accordée à BFMTV.

Le réalisateur français de 60 ans reconnaît avoir "des responsabilités". "J'ai commis des erreurs, j'ai fait des fautes et j'ai aussi menti", admet-il. "J'ai menti à ma femme et à mes enfants. Parce que j'ai eu une relation avec cette jeune personne, une relation pendant deux ans, qui était une relation affective. Donc j'ai menti et j'ai trahi ma femme et mes enfants. Et ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois, ça m'est arrivé plusieurs fois en 20 ans de mariage", poursuit-il. Une prise de parole qui intervient quelques jours après la reprise des investigations par un juge d'instruction parisien.