"Je n'ai pas fait de descente aux enfers" : la mise au point de Lilian Renaud

Il raconte avoir "appris à s'aimer et à s'accepter comme il est". "Cette épreuve m'a mis face à moi et j'ai eu d'autres choix que de l'accepter. Et j'ai fini en disant que de cultiver l'amour en soi était la meilleur des choses, que je n'en voulais à personne car la haine n'apporte rien mis à part la nourrir en soi", ajoute-t-il, affirmant qu'il a aussi dit "qu'il referait The Voice sans hésiter". "Cette émission m'a tellement appris et j'y ai trouvé de vrais amis", dit-il.