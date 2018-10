"Je n’ai plus rien à prouver à personne": acculé, Johnny Depp prêt à mettre fin à sa carrière d’acteur

"Je n’ai plus rien à prouver à personne parce que je n’ai jamais été en compétition avec personne", poursuit un Johnny Depp, un rien funeste. "Quoi que je laisse derrière moi, à mes enfants ou au public, je n’ai pas regardé 98% des conneries que j'ai tournées. C’est peut-être dingue. C’est peut-être de la merde (...) Mais je sais que j’ai essayé de faire quelque chose de différent. Est-ce que ça a marché ? Qui le sait. Mais je l’ai fait, et ça ne me dérangerait pas d’arrêter."





Au cours de cet entretien sans filtre, Johnny Depp revient sur les accusations de son ex-épouse. "Ce qui m’a fait le plus de mal c’est d’être présenté comme quelqu’un qui est à l’opposé de qui je suis réellement", affirme-t-il. "Faire du mal à quelqu’un que vous aimez ? Être une sorte de harceleur ? Non, ce n’est pas moi. Au départ, je me suis simplement tu. Je savais que ça allait me suivre et que ça allait devenir encore plus étrange (…) Crachez ce que vous avez à cracher et, vous savez, mes avocats s’occuperont du reste."