"Je n’annule pas ma tournée" : Jean-Marie Bigard rassure ses fans après la polémique autour de sa blague faisant l'apologie du viol

Vous êtes fan de Jean-Marie Bigard ? Ça tombe bien, il compte bientôt passer près de chez vous ! En début de semaine, l’humoriste annonçait que sa participation à la tournée d’été de "Var-Matin" avait été annulée à la demande de Jean-Marc Pastorino, le patron du quotidien. En cause, d’après lui, la mauvaise publicité de sa blague faisant l'apologie du viol, le 11 février dernier sur le plateau de "TPMP".





Dans une vidéo postée ce dimanche sur les réseaux sociaux, Jean-Marie Bigard s'adresse à son public depuis les coulisses de "Dernier Tour de Piste", le spectacle qu’il joue actuellement avec Patrice Lafon. "Il y a une petite méprise : les promoteurs qui me reçoivent partout dans la France, certains croient que j’ai annulé toute ma tournée", explique-t-il. "Non ! C’est que la tournée d’été qui a été annulée. Juste juillet-août. N’allez pas vous méprendre. On a déjà repris pas mal de dates, d’ailleurs en août que je vais faire tout seul par moi-même."