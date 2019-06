"Je n’arrivais plus à respirer" : victime d'un œdème de Quincke, Laury Thilleman raconte son "petit moment de panique"

Elle a eu très peur. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Laury Thilleman a publié un cliché pris à l'Hôtel-Dieu à Paris et sur lequel on voyait une perfusion posée sur son bras. "Tout est sous contrôle", expliquait l'ex-Miss France sans en dire plus. Ce vendredi après-midi, la compagne du chef Juan Arbalarez a révélé ce qui lui était arrivé. "Coucou tout le monde, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien hier. C’est vrai qu’il m’est arrivé un petit moment de panique et au-delà de vous raconter ce qui m’est arrivé, je voudrais surtout sensibiliser au fait que ça peut arriver à beaucoup de monde", a expliqué Miss France 2011.





"J’ai eu une allergie probablement alimentaire, je ne sais pas, on fait les analyses nécessaires pour tirer ça au clair. En fait j’ai fait un œdème de Quincke, c’est-à-dire que j’ai le palet et la gorge qui se sont mis à gonfler après une grosse crise d’allergie, éternuements, nez bouché. J’étais toute seule, je n’arrivais plus à respirer, j’ai commencé vraiment, vraiment à m’inquiéter, presque à paniquer", précise-t-elle.