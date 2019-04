"Je n’avais plus envie de vivre" : Marion Bartoli se livre sur la relation toxique qui l'a poussée à l'anorexie

"J'ai fait un régime où il fallait que tout parte le plus vite possible", se souvient dans ONPC Marion Bartoli qui s'étonne de sa non-réaction à l'époque. "Pour moi, il n'y avait aucun amour. Je n'ai pas aimé cette personne (...). J'acceptais avec docilité ce qu'il me disait", ajoute-t-elle, précisant que "ce qui est compliqué, c'est que c'est insidieux". "Au fur et à mesure, vous vous laisez grignoter de en plus en plus", dit-elle.





Sa reconstruction a été "un combat personnel intense de chaque instant", souligne-t-elle sur Europe 1. "Quand on tombe dans l’anorexie on tombe dans une forme de souffrance telle qu’on ne désire plus vivre. Il a fallu que je réapprenne à m’aimer, que je réapprenne à vouloir vivre. Ça n’a pas été facile, j’ai eu beaucoup de bas, beaucoup de rechutes", relate-t-elle.