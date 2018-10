"Je ne garde de l'homme que j'ai aimé que l'intime" : Adeline Blondieau vend ses souvenirs de Johnny Hallyday aux enchères

"Pour faire mon deuil, je me suis replongée dans l'histoire passionnelle, de presque 10 ans, que nous avions vécue", écrit encore Adeline dans le catalogue de la vente. "J'ai pris le temps de comprendre qui était l'homme que j'avais épousé. J'ai partagé certains souvenirs avec ceux qui l'ont connu. Cela m'a permis de comprendre ce que je voulais garder de notre histoire."





Evoquant sa décision de se séparer de nombreux souvenirs du chanteur, elle précise que "tout ce qui concerne Johnny, l'idole, tout ce qui faisait de nous des personnages et non des personnes, je le mets aujourd'hui à disposition de son public. Je ne garde de l'homme que j'ai aimé, il y a plus de 20 ans, que l'intime."