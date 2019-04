"Je ne parle jamais d'elle" : submergé par l'émotion, Franck Dubosc évoque sa mère "longtemps malade"

Il y a le comédien à l'humour gras. Et il y a l'homme, à la fois sensible et pudique. Franck Dubosc a fait tomber le masque, samedi, en tout début de l'émission "On se retrouve chez Sabatier" diffusée sur C8, censée plonger dans ses souvenirs pour narrer son parcours. "On na va pas commencer avec ça, ça fait trois minutes, ça va", s'agace-t-il avec le sourire tout en séchant ses larmes.





La cause de sa réaction ? Un poème qu'il a rédigé à l'âge de 8 ans, exhumé des archives personnelles de sa famille. "L'amour d'une mère est une chose qui ne se perd / Elle est toujours présente/ parfois elle est en pente", écrivait le petit Franck. "J'écrivais déjà des choses qu'on ne comprend pas", s'amuse-t-il, avant d'être submergé par l'émotion.