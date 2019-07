"Je ne peux pas tout lui mettre sur le dos" : Pamela Anderson fait son autocritique après sa rupture avec Adil Rami

Pamela Anderson change de ton. Ce dimanche 7 juillet, la star américaine de 52 ans a posté sur son compte Instagram un long message, plus apaisé, à propos de sa relation avec son ex-compagnon Adil Rami, de 19 ans son cadet. Depuis le 26 juin, l'actrice réglait ses comptes sur les réseaux sociaux avec le footballeur qu'elle accuse d'avoir mené une double vie, durant leur relation, avec son ex-compagne et mère de ses enfants. Et de l'avoir brutalisée à plusieurs reprises. Le champion du monde a de son côté démenti à la fois mener une double vie et les accusations de violences, appelant à "l'apaisement et à la discrétion".





"Il faut être deux pour danser un tango", commence Pamela Anderson dans son nouveau message. Pas de nouvelle révélation cette fois. Mais une forme d'autocritique, sans fard. "Aussi bizarre que cela puisse paraître, je réalise que je ne peux pas tout lui mettre sur le dos", explique-t-elle. "Je l’ai accepté. Je l’ai permis. Je le savais (au fond) et j’ai manifestement beaucoup de travail à faire sur moi."