Victime d'attaques homophobes, "Chris" contre-attaque en les affichant sur Twitter

"Mon @instagram subit actuellement un raid d’attaques haineuses, homophobes. Je partage ici les insultes pour vous montrer qu’il y a encore beaucoup de travail à faire contre l’intolérance en France, et que tout cela ne fait que m’apporter encore plus de détermination", a posté la chanteuse "Chris" -elle préfère qu'on l'appelle ainsi désormais et non plus "Christine and the Queens"- sur son compte Twitter samedi.





Dans son message, qui inclut les captures d'écran des attaques dont elle est actuellement victime, l'artiste a notamment relayé la violence de certains internautes pour mieux les dénoncer.