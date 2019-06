"Je ne sais pas ce qui m’est passé par la tête" : Justin Bieber dément vouloir se battre avec Tom Cruise

Après son histoire d’amour mouvementée avec Selena Gomez, à ses débuts, Justin Bieber a semble-t-il retrouvé la stabilité. En novembre dernier, il a épousé à New York Hailey Baldwin, la fille de l’acteur Stephen Baldwin, avec laquelle il partage la même foi chrétienne.





Ce jeudi, le chanteur est revenu sur ce tweet qui ne serait en réalité... qu'une mauvaise blague. "Je ne sais pas ce qui m’est passé par la tête, je fais ce genre de trucs parfois", a-t-il expliqué aux journalistes de TMZ, alors qu'il quittait les bureaux de la marque de vêtements de sa compagne.





Et si le combat devait finalement avoir lieu ? ""Je pense qu’il me botterait le derrière si on se battait", a avoué Justin Bieber au sujet de Tom Cruise qui a, selon, "une force de papa". "Il faudrait que je me remette en forme. Je suis très maigre en ce moment." Le pauvre chéri...