"Je ne suis pas sûre de pouvoir revivre en couple" : Alessandra Sublet se livre sur son célibat dans "Paris Match"

Elle reconnaît n'être "pas très forte pour le mariage". Mais ne regrette absolument rien de sa nouvelle vie. Alessandra Sublet a mis fin à sa relation avec Clément, son époux et père de ses deux enfants, il y a quelques mois. "On s'est quitté au bout de sept ans quand on s'est aperçu que nos chemins se séparaient. On avait un rapport amical très fort, qu'on a gardé. Mais on s'est rendu compte qu'on ne s'aimait pas de cet amour qui fait tenir certains couples", raconte-t-elle dans Paris Match cette semaine.





L'animatrice de 42 ans assure avoir "encore mieux réussi" sa séparation que son mariage. Et si elle n'est pas encore divorcée officiellement, c'est parce que ni elle ni son futur ex-mari "ne trouvent le temps d'aller signer des papiers chez l'avocat". "J'ai du mal à prendre l'amour au sérieux", dit celle qui savoure sa nouvelle liberté.