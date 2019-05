"Je ne suis pas un passeur de drogue" : condamné à de la prison ferme, l'ex-candidat de téléréalité Julien Bert se défend face caméra

JUSTICE – Il était accusé d’avoir transporté des valises remplies de drogue à l’aéroport de Punta Cana, en 2015. Ex-candidat bien connu des fans de téléréalité, Julien Bert a été condamné ce mardi à deux ans prison, dont six mois avec sursis, et à une lourde amende. Dans une vidéo postée jeudi sur Instagram, il plaide son innocence et accuse les médias de vouloir faire peur à sa famille.