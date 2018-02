"Je ne veux pas d’argent", promet Julie, la fille cachée de Claude François

Née sous X, Julie sera adoptée par un couple habitant en Belgique. Quatre ans plus tard, sa mère tentera une première fois de la rencontrer. "Elle m’avait retrouvée et a sonné à notre porte. Mes parents lui ont dit qu’ils n’étaient pas prêts, et qu’elle revienne lorsque je serai majeure. Pendant toute mon adolescence, cette quête d’identité m’a troublée." C’est à l’âge de 8 ans que ses parents adoptifs lui dévoilent la vérité. "C’était un secret lourd à porter et cela apporte pas mal de souffrances", explique-t-elle au Parisien. "Ne pas être mentionnée dans les livres, les films sortis sur Claude François, donne le sentiment d’être rejetée. J’espère que sortir de l’ombre va m’apaiser une fois le tourbillon passé."





La sortie en 2012 de "Cloclo", le biopic de Florent-Emilio Siri avec Jérémie Renier, servira de déclic. "J’ai craqué : une fois encore, j’étais mise à l’écart et j’ai eu des doutes. Je ne croyais plus que Claude François était mon père", dit-elle. Grâce à un test ADN positif, réalisé grâce à des proches du chanteur, Julie n’aura plus aucun doute. A l’époque, elle espère un rapprochement avec Claude Jr et Marc, les fils "officiels" de Claude François. En vain jusqu’à présent, même si elle leur a écrit une longue lettre, dont elle a dévoilé le contenu dans le numéro de "Paris Match" paru cette semaine.