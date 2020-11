"Je ne veux plus jouer de personnages hétéros": Wentworth Miller quitte "Prison Break"

Triste nouvelle pour les fans de Prison Break. Le héros de la série Wentworth Miller vient d'annoncer qu'il disait au revoir au personnage de Michael Scofield. Le comédien - qui a fait son coming-out en 2013 - en a assez de jouer des personnages qui ne lui ressemblent pas. "Je ne veux simplement plus jouer de personnages hétéros. Leurs histoires ont déjà été racontées (et racontées encore)", a-t-il expliqué sur son compte Instagram.

"Plus jamais de Michael. Si vous êtes fan de la série et que vous espériez de nouvelles saisons… Je comprends votre déception. Je suis désolé. Si vous êtes en colère et perturbé parce que vous êtes tombé amoureux d’un homme hétéro fictif incarné par un homme gay… C’est votre problème !", a conclu l’acteur de 48 ans.

Son partenaire à l'écran Dominic Purcell a apporté son soutien à Wentworth Miller. "C'était chouette. Quelle aventure on a vécu ! Je comprends et je soutiens totalement ton raisonnement. Heureux que tu aies pris cette décision pour ta santé mentale et ta vérité."