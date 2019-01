"Je nous souhaite le meilleur" : les voeux de Laeticia Hallyday pour la nouvelle année

"2019 s’annonce donc avec cette question qui m’habite... Est-il possible de faire un jour le deuil de celui qui était mon double, ma raison de vivre, ma bataille et une promesse pour des lendemains que j’imaginais encore si nombreux ?", s’interroge la veuve du rockeur. "J’ai peine à le croire tant mon homme me manque encore à chaque instant mais pourtant aujourd’hui j’aborde cette nouvelle année avec beaucoup de paix et de sérénité et avec la certitude que même si l’on ne peut remplir le vide, on apprend petit à petit à l’apprivoiser. Je sais où je vais désormais, je sais pourquoi je suis debout."





En creux, la jeune femme fait allusion aux critiques de ceux qui ont mis en doute la sincérité de son couple. "Je sais que les merveilleux moments vécus avec mon homme ces dernières 23 années, personne ne pourra me les voler et que je les chérirai toujours", continue-t-elle, "mais je sais aussi que je vais apprendre à aimer les 25 prochaines, cette vie différente que je construirai pour mes filles dans le souvenir et le respect de ce que leur père m’a montré, de ce qu’il m’a appris."