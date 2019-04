Kim Kardashian répond à ceux qui ne prennent pas au sérieux ses études d'avocate

"Pour ceux qui croient que c’est la solution de facilité, ce n’est pas le cas. Je passe mes weekends loin de mes enfants pendant que je lis et que j'étudie, a-t-elle écrit. Je travaille toute la journée, couche mes enfants et passe mes nuits à étudier. Il y a des moments où je me sens dépassée et j’ai l’impression que je ne peux pas y arriver mais je reçois les encouragements dont j’ai besoin de la part des personnes qui me soutiennent", continue celle qui confie avoir changé de numéro de téléphone pour parvenir à se déconnecter et à se concentrer sur son nouvel objectif.