"Je pourrais épouser une femme si…" : l’étonnante confidence d’Alain Delon

"J’ai tout connu, tout vu. Mais surtout, je hais cette époque, je la vomis". Alain Delon se livre avec des mots parfois très durs, dans une interview réalisée par nos confrères de "Paris Match" à l’occasion de ses 60 ans de carrière. "Il n’y a plus de respect, plus de parole donnée. Il n’y a que l’argent qui compte. On entend parler de crimes à longueur de journée. Je sais que je quitterai ce monde sans regret."





Reste que le comédien, aujourd’hui âgé de 82 ans, a encore de l’énergie à revendre. La preuve : le réalisateur Patrice Leconte vient d’annoncer qu’ils allaient tourner un nouveau film ensemble. Dans "La Maison vide", un projet initié par le comédien, ce dernier donnera la réplique à Juliette Binoche. Alain Delon était absent des plateaux de cinéma depuis "Astérix aux jeux olympiques", sorti en 2008.