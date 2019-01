"Je suis à moins 1700 balles sur mon compte" : soutien des Gilets jaunes, Béatrice Dalle dévoile son quotidien modeste

Sauf qu’au quotidien, l’actrice, vue dernièrement dans la série Dix pour cent, est très loin de vivre ce genre de vie. En réalité, comme elle l’a expliqué, elle mène un quotidien très modeste. "Je suis à moins 1700 balles sur mon compte. Je n’ai pas d’appart, pas de bagnole, j’habite chez un pote. Moi je ne fais que des films indépendants, je fais du théâtre subventionné, je n’ai jamais une thune".





Pour autant, elle n’entend pas se plaindre, elle qui a la chance d’exercer un métier qui la "passionne". "Par rapport à des gens qui galèrent, je ne me plains absolument pas. Je vis déjà sans fric mais je vis déjà d’un métier qui me passionne donc c’est déjà une telle chance et un tel privilège que ce n’est pas du tout une plainte".