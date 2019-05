"Je suis dévasté" : le chef superstar Jamie Oliver annonce la faillite de ses restaurants

Avec le lancement de sa chaîne Jamie's Italian en 2008, Jamie Oliver a contribué à populariser la gastronomie anglaise partout dans le monde et permis à son enseigne italienne d'être reconnue par la critique culinaire. A la tête d'une fortune s'élevant à 150 millions de livres (soit 170 millions d'euros), c'est un véritable empire médiatique qu'a fondé le chef en vendant quarante millions de livres dans le monde, considérés comme de véritables best-seller. Des émissions et des publicités ont également fait enfler la popularité du cuisinier. Ce personnage charismatique avait conquis la télé britannique en présentant son émission "The Naked Chef" et ses recettes simples.