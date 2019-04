"Je suis ouverte à tout ce qui peut venir" : Anne Roumanoff raconte sa vie de célibataire après 50 ans

Depuis, cette maman de deux filles de 23 ans et 16 ans n’a pas retrouvé l’amour, en dépit d’une poignée d’expériences sans lendemain. Un sujet qu’elle aborde librement dans l’un des sketchs de son prochain spectacle, "Tout va bien !", qu’elle jouera à l’Olympia les 23 et 24 avril prochain, puis dans toute la France à partir du mois de juin.





"J’avais envie de parler de ce qui se passe quand on divorce, comme moi, après 25 ans de mariage", explique-t-elle. "L’avantage, c’est qu’à partir de 40 ans, c’est le marché de la deuxième main. On y trouve des hommes et des femmes d’occasion encore en bon état, qui ont déjà servi, ont de l’expérience et savent ce qu’ils ne veulent pas entendre."