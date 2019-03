"Je suis passé par la rue" : Rayane Bensetti raconte ses années de "galère" à son arrivée à Paris

Rayane Bensetti dit avoir vécu cette période "comme une galère" et révèle aussi être "passé par la rue, [avoir dormi] dehors et ces histoires un peu plus sombres". "Il y a eu 4-5 ans très compliqués, les gens ne le savaient pas trop et devaient se dire que je me faisais un max d'oseille parce que je passais à la télévision", poursuit le comédien de 25 ans. Très populaire parmi la jeune génération, le jeune homme repéré dans la série "Pep's" sur TF1 est annoncé à l'affiche du film "Je danse le mia", inspiré du tube d'IAM. Une revanche sur les moments difficiles qu'il a pu vivre jusqu'ici.