"Je suis tellement fier" : Guillaume Canet félicite sa compagne Marion Cotillard pour son combat pour l’environnement

Un film, "Bigger than us" (titre provisoire), qui fait la fierté de son compagnon et père de ses deux enfants, Guillaume Canet. Quelques heures plus tard, le comédien et réalisateur a apporté tout son soutien à sa compagne en la félicitant et repostant son message : "Je suis tellement fier de Marion et de l’énergie qu’elle fournit dans ses convictions. Ça fait de nombreuses années que son combat pour l’environnement perdure", dit-il. Et de poursuivre : "J’ai appris beaucoup grâce à elle et pris conscience de la situation critique dans laquelle nous étions. Je la remercie pour cela de m’avoir réveillé... Elle se lance aujourd’hui dans un autre projet que je souhaitais partager avec vous !"