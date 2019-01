"Je suis traînée dans la boue" : l’accusatrice de Chris Brown maintient sa version et dénonce des pressions

Dans Le Parisien, la jeune femme donne en détails sa version des faits. Conviée à cette soirée par un "barman" qu'elle connaissait, elle arrive d'abord au Mandarin, l'hôtel où logeait le chanteur. "À mon arrivée, il y avait de nombreuses filles dans le hall. Avec quelques-unes, nous avons été invitées à monter dans sa suite, où l’artiste se préparait". Ensuite, direction le Key, une discothèque proche de la Madeleine. "J’y étais moyennement à mon aise. Les autres filles se connaissaient, mais moi j’étais un peu seule (...) À 3 heures du matin, trois vans noirs sont venus nous chercher. Les deux premiers étaient pleins, ce qui m’arrangeait car je voulais rentrer. On m’a dit de prendre place dans le troisième van, au côté du chanteur, et nous sommes retournés au Mandarin".





De retour dans l'hôtel du chanteur, "l'ambiance s'est vite dégradée", relate-t-elle. " Il y avait de la fumée de cannabis partout. De le musique sur laquelle personne ne dansait. Et tout le monde prenait de la cocaïne. Chris Brown particulièrement, qui s’est mis à parler tout seul, et à arpenter nerveusement la suite, faisant des allers-retours vers la terrasse. J’ai décidé de partir, et d’aller aux toilettes avant". Là, le chanteur l'aurait "attrapée violemment par le bras", avant de la pousser dans un dressing, où il aurait abusé d'elle. Après, alors qu'elle demande au garde du corps à récupérer son téléphone qui lui a été confisqué, ce dernier l'aurait violée à son tour dans une chambre. Puis, dans cette même chambre, un ami du chanteur.