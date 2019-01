"Je suis un garçon, je ne peux pas dire non" : Kaaris se dit "prêt" à combattre contre Booba

Depuis, les deux hommes ont continué à se lancer des piques et pourraient s'affronter à mains nues pour régler leur différend. "Je suis un garçon, je ne peux pas dire non", tente de se justifier le presque quadragénaire. "Booba [...] a un problème avec moi, continue Kaaris dans Le Parisien. Son but depuis six ans est de tuer ma carrière. Il ne veut pas que je rappe, car selon lui je ne le mérite pas. C’est un enfant gâté qui décide qui doit rapper ou pas. C’est un gosse de riches à qui on n’a jamais dit non et qui pète un câble quand on lui dit non, comme moi".





Et pour s'affronter quoi de mieux que de jouer de folles sommes ? "Je vais lui proposer un vrai contrat, avec 1 million d’euros à la clé. On est en train de le faire, il va le recevoir. Puisqu’il y aura un ring, la télé, autant prendre des sous. Moi je suis prêt."