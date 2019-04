"Je suis un miraculé" : Daniel Lévi, la star des "Dix Commandements", raconte son combat contre le cancer

Daniel Lévi était "tellement perfusé que [ses] muscles avaient fondu". "Je ne pouvais plus marcher", dit-il. "Je ne marchais plus, je ne mangeais plus, je ne pouvais plus respirer (...). Et quand on ne peut plus marcher et quand on ne peut pas respirer, tout est incroyable quand tout revient", ajoute-t-il. Le chanteur se définit comme "un miraculé". Ému du soutien reçu par le public, il est d'autant plus heureux de le retrouver dans les prochaines semaines. Le 6 juin, il sera sur la scène de l'Olympia pour interpréter ses plus grands tubes, également disponibles dans "50 et quelques", son nouveau double best-of. Sans aucun doute la plus belle victoire sur la maladie.