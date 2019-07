"Je suis une célébrité, sortez-moi de là !" : tétanisée par le vertige, Alexandra Rosenfeld quitte l'aventure

Après Julien Lepers et Frédéric Longbois, c'est Alexandra Rosenfeld qui a quitté l'aventure "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !" ce mardi 23 juillet. L'ex-Miss France a dit au revoir à ses petits camarades au terme de 3 semaines de compétition. Alors qu'elle devait grimper en haut d'une échelle située au sommet d'une falaise, la petite amie de Hugo Clément n'est pas parvenue à surmonter sa peu du vide. "Je me retrouve à nouveau face à cette phobie et je n'y arrive pas !", a expliqué la future maman à Télé Loisirs.





"Je me dis que je suis partie sur ce qui me fait le plus peur. Je me suis battue tout le long de l'émission mais là c'est impossible. Je suis fière de mes deux copines (Candice Pascal et Capucine Anav, ndlr), je veux qu'elles aillent le plus loin possible. Je pars sur une belle note, je n'ai pas de regrets. Je suis fière aussi d'avoir ramené de l'argent pour mon association", a-t-elle conclu.