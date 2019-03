"Je t'aime papa" : après sa sœur Sophie, Jack, le fils catcheur de Luke Perry, partage sa peine sur les réseaux sociaux

Mardi, au lendemain de la mort de l'ancienne star de Beverly Hills, Sophie Perry, la sœur de Jack - ils sont les enfants de l'ex-femme de l'acteur, Rachel Minnie Sharp - , avait été la première à s'exprimer, mais davantage pour remercier les fans de son père. "Il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière pour moi. Tout s'est passé si vite. Je suis rentrée du Malawi juste à temps pour être ici avec ma famille. Au cours des dernières 24 heures, j'ai reçu énormément d'amour et de soutien", avait-elle écrit, elle aussi sur Instagram, en légende d'une photo d'elle posant avec son père.





"Je ne peux pas répondre individuellement aux centaines de messages magnifiques et sincères, mais je les vois et je vous remercie tous d'avoir envoyé des messages positifs à ma famille et à moi-même. Je ne sais pas tellement quoi dire, ou faire, dans cette situation. C'est quelque chose qu'on ne vous apprend pas, surtout lorsque cela se déroule devant le monde entier. Croyez-moi et sachez que je suis reconnaissante pour tout l'amour, reconnaissante silencieusement", avait conclu la jeune fille de 18 ans.