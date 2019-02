"Je t'aime pour toujours" : Laeticia Hallyday célèbre son "âme soeur" Hélène Darroze pour son anniversaire

La chef étoilée fait des étincelles en cuisine. Mais c'est au quotidien que son soutien est le plus précieux. Hélène Darroze a reçu comme cadeau pour ses 52 ans, samedi 23 février, une tendre déclaration de Laeticia Hallyday qu'elle épaule depuis la mort de Johnny en décembre 2017. "Joyeux anniversaire mon âme sœur. Continue de rayonner si joliment, de nous éclairer par ton sourire, ta créativité, ton esprit libre et positif, ta sagesse, ta gentillesse, ta générosité et ta bienveillance", a écrit la veuve du chanteur sur Instagram.





"Mon amie au grand cœur, généreuse et lumineuse, à la maman et l'amie que tu sais si parfaitement être", poursuit Laeticia Hallyday qui continue en anglais : "Je ne peux imaginer ma vie sans toi. Tu es un rappel constant de ce que sont la vraie grâce et la gentillesse". "Je t'aime du plus profond de mon cœur. Je t'aime pour toujours", conclut la jeune femme.