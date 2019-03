"Je tiendrai ma promesse" : après la mort d'une candidate de "The Voice", Miley Cyrus s'engage à "prendre soin" de sa fille

La promesse en question ? "Prendre soin de ta précieuse petite fille, ma petite sœur. Eclairer ton mari et ta mère quand les jours seront sombres", affirme Miley Cyrus en légende d'une vidéo de "The Voice" dans laquelle les deux femmes se disent toute leur admiration réciproque. L'ancienne star de "Hannah Montana" n'a pas précisé la manière dont elle aidera Hannah, 12 ans, Dion et Janice, le mari et la mère de la chanteuse disparue. Mais une chose est sûre, ces mots ne sont pas des paroles en l'air.





L'an dernier déjà, Janice Freeman avait raconté sur Twitter que Miley Cyrus l'avait appuyée dans sa recherche de logement. "Elle m'a donné la caution et a payé mon loyer pendant six mois pour que je me remette sur pied", avait-elle expliqué. "Tu es l'une de mes amies les plus proches et avec ce que tu as fait pour moi et ma famille, je prie pour que Dieu te donne ce que tu désires au plus profond de ton cœur", avait-elle ajouté. L'occasion de rappeler que loin des scandales, l'ancienne star Disney est l'une des personnes plus humaines à Hollywood.