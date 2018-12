"Je vais continuer à me défendre" : l'ex-juré de "La France a un incroyable talent" Gilbert Rozon inculpé pour viol

Le fondateur du Groupe "Juste pour Rire" et ex-juré de "La France a un incroyable talent" avait été éclaboussé par des accusations d'agression sexuelle en octobre 2017, qui l'ont forcé à quitter ses fonctions dans la foulée. Sur les réseaux sociaux, le producteur québécois avait déclaré souhaiter "faire le point" et s'était dit "ébranlé par ces allégations" qui pèsent sur lui. Le retentissement de cette affaire, dans le sillage du scandale Weinstein aux Etats-Unis, avait aussi amené les chaînes françaises de télévision M6 et C8 à déprogrammer des émissions auxquelles Gilbert Rozon était associé.





Dans un bref communiqué, Gilbert Rozon a réagi à l'annonce de son inculpation. "J’ai appris ce matin le dépôt d'accusations à mon encontre concernant un dossier présumé datant d’il y a près de 40 ans", a-t-il écrit, avant de marteler : "Je vais continuer à me défendre devant la justice et réserve tout commentaire pour cette instance".