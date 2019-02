Jean-Baptiste Maunier bientôt papa : sa compagne est enceinte

Il est fou de joie. Le comédien Jean-Baptiste Maunier va être papa pour la première fois. L'acteur révélé par "Les Choristes" a annoncé ce mercredi 27 février que sa compagne Lea Arnezeder attendait un heureux événement. "Depuis des années je vis à tes côtés, la plus belle des histoires d'amour @leaarnezeder et en voici le fruit ! Tu fais de moi le plus heureux des hommes #babyonboard", a écrit sur Instagram le comédien de 28 ans.





Sur la photo, on peut voir la jeune femme de 27 ans, vêtue d'une robe fleurie, arborer un petit ventre dans un jardin. En couple depuis quatre ans avec Jean-Baptiste Maunier, la future maman est la petite sœur de la comédienne Nora Arnezeder (Faubourg 36). Artiste peintre, elle est diplômée de la Lee Strasberg Theatre and Film Institute, une école artistique de New York. Egalement actrice, elle a fait quelques apparitions dans des pièces et des courts-métrages.