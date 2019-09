Jean-Baptiste Maunier, l'enfant star des "Choristes", est papa d'un petit Ezra

CARNET BLEU - Le comédien de 28 ans a annoncé la naissance de son premier enfant, fruit de ses amours avec sa compagne Lea Arnezeder, mercredi 4 septembre dans un tendre post Instagram.

La troupe des Enfoirés a un membre honoraire de plus. Son prénom ? Ezra. L'arrivée du petit garçon, né le 3 septembre, a été annoncée le lendemain par son fier papa, le comédien Jean-Baptiste Maunier. "La plus belle des aventures a commencé. Bienvenue mon bonhomme, le nouvel amour de nos vies", a-t-il écrit sur Instagram, en légende d'une photo qui ne dévoile que le poignet du nourrisson.

En commentaires, les personnalités sont nombreuses à adresser leurs félicitations aux jeunes parents. "Oh quelle belle nouvelle. Mon petit JiBé, tu es papa. Bravo à vous deux et bienvenue à Ezra. Bisous câlins à vous trois", a souligné Mimie Mathy qui côtoie le comédien de 28 ans depuis des années dans Les Enfoirés. La danseuse Marie-Agnès Gillot et les chanteurs Nolwenn Leroy et Matt Pokora, qui donnent de la voix pour les Restos du cœur avec lui, ont également applaudi cette naissance. Idem pour l'ancienne Miss France Camille Cerf ou encore le danseur pro de "Danse avec les stars" Anthony Colette.