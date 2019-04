Jean-Luc Godard veut faire jouer Natacha Polony dans son film sur les Gilets jaunes

Il déclarait la semaine dernière à la télévision suisse publique RTS être "inspiré" par le mouvement des Gilets jaunes et envisager d'en faire un film. Dans une interview publiée ce mercredi par Les inrocks, Jean-Luc Godard détaille un peu plus ce projet. L'histoire, inspirée de Bérénice de Racine, serait celle d'une Gilet jaune qui se sépare de son compagnon. Le cinéaste n'a pas l'intention de prendre des acteurs confirmés : "J'aimerais filmer les gens qu'on voit sur des chaînes d'information mais en les plongeant dans une situation où confluent le documentaire et la fiction". Même s'il ignore "s'ils accepteront d'être filmés en rapport avec eux-mêmes, à la fois dans leur situation professionnelle et dans des situations inventées".





Néanmoins, il y a une personnalité qu'il aimerait filmer : la journaliste Natacha Polony "Elle est bien. Mais ça ne m'intéresse de la filmer que si elle accepte qu'on la voie dans un moment de fiction". Si elle lui plaît, c'est parce qu'elle lui rappelle "Anne Vernon dans les comédies de Jacques Becker".